Nunta ilegala cu peste 50 de invitati in Bragadiru. Politia a dat amenzi in valoare totala de peste 33.000 de lei

Nunta a fost organizata sambata, 17 octombrie, la un local specializat din Bragadiru. Imaginile arata ca nunta a avut loc intr-un cort special amenajat, iar majoritatea celor prezenti nu au purtat masca de protectie.Politistii ilfoveni au aplicat 39 de sanctiuni contraventionale, cu amenzi in valoare de 33500 de lei, din care 2 sanctiuni contraventionale in valoare de 19.000 de lei au fost aplicate administratorului firmei care detinea localul."La data de 17 octombrie a.c., in jurul orelor 18:30, efectuand activitati specifice, politistii din Bragadiru, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Ilfov au efectuat verificari la o unitate de profil, din orasul Bragadiru, judetul Ilfov, si s-au sesizat cu privire la organizarea si desfasurarea de evenimente in contextul masurilor de prevenire a infectarii cu noul coronavirus.Astfel, politistii ilfoveni au intervenit cu cinci echipaje, constatand faptul ca, intr-un cort, special amenajat, din curtea imobilului respectiv, se afla in desfasurare un eveniment (nunta), la care participau mai multe persoane, fiind astfel incalcate dispozitiile H.G. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta, prin care este interzisa organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive), precum si masurile de protectie individuala", a transmis Politia Ilfov pentru publicatia locala ZiardeBragadiru.ro