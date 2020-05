O angajata a cailor ferate britanice, infectata dupa ce a fost scuipata, a murit din cauza COVID-19

Ziare.

Belly Mujinga, in varsta de 47 de ani, care lucra la Gara Victoria din Londra, a resimtit simptomele bolii in urma unei agresiuni care i-a vizat pe ea si pe un coleg de-al sau, la 22 martie."Ei se aflau in sala, langa ghiseu, cand au fost agresati de catre un utilizator care i-a scuipat", a anuntat sindicatul TSSA intr-un comunicat."Un om a tusit catre ei si le-a spus ca avea virusul", adauga sindicatul.Cateva zile mai tarziu, medicul lui Belly Mujinga i-a recomandat sa-si intrerupa activitatea, notand ca prezenta probleme respiratorii, precizeaza TSSA.Femeia si-a incetat activitatea, insa starea sanatatii a continuat sa i se inrautateasca si a fost necesar sa fe internata la un spital si conectata la un aparat de respiratie artificiala, la 2 aprilie.Belly Mujinga a murit trei zile mai tarziu, lasandu-si in urma sotul si o fiica in varsta de 11 ani, care nu au mai revazut-o de cand a plecat cu ambulanta la spital.Compania la care era angajata victima - Southern Railway - a dat asigurari ca ia cazul "foarte in serios" si ca a lansat o ancheta interna.Politia britanica a Transporturilor a deschis apoi o ancheta, potrivit TSSA, care anunta ca a cerut autoritatii de reglementare a transportului feroviar sa analizeze evenimentele.Potrivit sindicatului, "exista intrebari serioase despre moartea sa, un lucru care nu poate fi evitat".Secretarul general al sindicatului, Manuel Cortes, a cerut ca guvernul sa acorde o indemnizatie familiilor tuturor lucratorilor din sector care au murit din cauza covid-19, asa cum se intampla in cazul membrilor personalului din domeniul sanatatii.