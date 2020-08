O angajata a Ministerului Sanatatii a fost depistata pozitiv la COVID-19, iar 12 persoane au fost izolate la domiciliu

Ministerul Sanatatii a anuntat, luni seara, ca o angajata a fost confirmata cu noul coronavirus "In acest context, conform metodologiei, imediat dupa aflarea rezultatului testului, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a demarat o ancheta epidemiologica in urma careia au fost identificati 12 contacti directi care au fost izolati la domiciliu si li s-au recoltat probe. Ancheta epidemiologica va continua si in perioada urmatoare, pana la identificarea si altor potentiali contacti accidentali, ce vor fi testati, conform metodologiei de caz", a transmis MInisterul Sanatatii.In cursul zilei de marti se va realiza dezinfectia spatiilor unde isi desfasura activitatea angajatul MS, precum si contactii acestei persoane."Mai mult, intr-o etapa imediat urmatoare se va face inca o dezinfectie a tuturor spatiilor si birourilor din MS si se vor lua masuri suplimentare de protectie a personalului care isi desfasoara activitatea in cladirea centrala. Precizam ca, angajata MS este internata intr-o unitate sanitara de boli infectioase", a mai transmis Ministerul Sanatatii.