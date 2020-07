O asistenta din Sibiu a murit din cauza coronavirusului. Este primul cadru medical din judet rapus de aceasta boala

Coronavirus in spitalul judetean din Galati

"Veste trista pentru medicina sibiana: SCJU Sibiu intra in randul spitalelor unde COVID-19 a facut victime in randul personalului medical. Ne exprimam profundul regret ca urmare a decesului colegei noastre, asistenta medicala in cadrul Compartimentului Nefrologie. Este dureros cand un cadru medical pierde lupta impotriva COVID-19 si nu exista suficiente cuvinte pentru a masura tristetea care ne incearca in aceste momente, cand viata si cariera unui OM care mai avea multe de oferit, a fost curmata mult prea repede. Colega noastra a fost persoana deosebita, o asistenta medicala competenta, dedicata permanent meseriei si pacientilor pe care i-a ingrijit cu profesionalism. A fost pretuita deopotriva de colegi si pacienti si va ramane mereu in amintirea noastra. Transmitem intreaga noastra compasiune familiei", a transmis, luni, Spitalul Judetean Sibiu, potrivit News.ro Asistenta avea 50 de ani si a fost internata pe Terapie Intensiva.Reprezentantii unitatii medicale trag un semnal de alarma: "Speram ca sacrificiile personalului medical sa nu fie zadarnice si lumea sa inteleaga ca traversam cu totii o perioada dificila, in care pericolul reprezentat de COVID-19 nu a trecut. Virusul este prezent, nu isi alege victimele si este de datoria noastra a tuturor sa dovedim ca am inteles ca trebuie sa ne protejam pe noi si pe toti semenii nostri, prin respectarea masurilor ce ne pot salva viata".Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a mers luni la Spitalul Judetean din Galati unde 83 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus . Spitalul preia si pacienti non-COVID, dar numai urgente . Acum sectiile de Chirurgie si Cardiologie sunt inchise. Spitalul Judetean din Galati este cel mai mare din sud-estul tarii.