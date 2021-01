Asistenta medicala de 41 de ani moarta din cauza coronavirusului. A incercat sa se trateze acasa si a ajuns prea tarziu la spital

Vestea mortii asistentei medicale Alina Nicoleta Pavel a fost data de conducerea SJU Vaslui, prin intermediul paginii oficiale de Facebook a unitatii medicale."Timpul nu a mai avut rabdare cu tine, draga noastra colega Alina Nicoleta Pavel! Am aflat cu nespusa durere trecerea la cele vesnice a colegei noastre. In aceste clipe de adanca tristete ne este foarte greu sa ne gasim cuvintele, pentru ca nimic nu poate mangaia sufletul odata cu pierderea fiintei dragi. Sincere condoleante familiei indoliate! Ingerii sa vegheze drumul tau lin catre Dumnezeu! Dumnezeu sa te ierte!", se mentioneaza in mesajul transmis de oficialii SJU.Femeia lucra ca asistenta medicala in cadrul Policlinicii Vaslui, iar luna viitoare ar fi implinit 42 de ani. Nu era cunoscuta cu afectiuni care sa ii puna viata in pericol, obezitatea fiind cea care a facut-o vulnerabila in fata bolii. Colegii acesteia povestesc ca a inceput sa se simta rau, inainte de Craciun."O raceala zdravana" pe care a crezut ca o poate trata acasa, urmand indicatiile medicale transmise de colegii din Policlinica. A dus "raceala" pe picioare pana la inceputul anului, cand a inceput sa se simta tot mai rau. Desi Policlinica Vaslui a mai inregistrat un deces in randul angajatelor de la Audit, anul trecut, Alina nu s-a gandit ca evolutia ei ar putea fi dramatica. Cu atat mai mult cu cat nu se stia bolnava, scrie Adevarul.ro Intr-un final, dupa ce si sotul s-a imbolnavit, a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. Mult prea tarziu, insa, plamanii fiindu-i grav afectati.Citeste si: