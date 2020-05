Inca un cadru medical a murit de COVID-19: Ingrijise multi bolnavi de coronavirus si nu suferea de alte boli

Ziare.

Este vorba despre o femeie de 46 de ani, care lucra la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Botosani, informeaza Digi 24.Asistenta se infectase in urma cu cateva saptamani, iar ulterior a fost transferata la Iasi si internata in sectia de reanimare a Spitalului de Boli Infectioase."A fost o internare lunga in Terapie Intensiva, de aproape doua saptamani, a urmat tratamentul cu Remdesivir, a avut doua rezultate negative la testul pentru SARS-CoV-2. Nu avea comorbiditati care sa determine o atat de mare imunodepresie sau afectare anterioara incat sa putem spune ca a avut un teren la care sa ne faca sa ne gandim ca ar putea prezenta o forma atat de grava. Ea, de la inceput, a fost internata la Terapie Intensiva", a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.