O asistenta medicala din Botosani, diagnosticata cu COVID-19 pentru a doua oara

Potrivit sursei citate, in cazul asistentei de 43 de ani nu ar fi vorba de o noua infectare, ci de o recadere a bolii."Mai mult ca sigur, doamna nu a dezvoltat anticorpi si atunci e o recadere a bolii. Noi am adresat Spitalului Judetean o recomandare de internare. Spitalul Judetean, prin epidemiologul spitalului, ia masurile necesare", a afirmat Adascalitei.Asistenta a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus pe 30 martie, insa, dupa doua saptamani de spitalizare si in urma unor teste negative, a fost declarata vindecata.Ulterior, cadrul medical a revenit la serviciu, iar pe 12 mai a fost testata din nou, rezultatul fiind pozitiv.