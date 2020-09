O asistenta medicala este considerata sursa infectarii angajatilor de la Caminul de batrani Leorda

Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, asistenta medicala a fost confirmata pozitiv la testul COVID-19, iar ancheta epidemiologica derulata de autoritatile sanitare a confirmat ca aceasta a avut contacte cu batranii care au contactat SARS-CoV-2.Focarul de COVID-19 de la Caminul de batrani de la Leorda a fost inregistrat luni, atunci cand patru asistati au fost confirmati pozitiv.Cele patru persoane institutionalizate, dar si asistenta medicala au fost internate in Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati".DSP a dispus izolarea caminului, dar si inchiderea temporare a bisericii din incinta caminului de batrani, in conditiile in care lacasul de cult era deschis si credinciosilor din exterior.Citeste si: