O calugarita in varsta de 117 ani s-a vindecat de COVID-19. Este cea mai varstnica persoana din Europa care a invins boala

Lucile Randon, care a luat numele Sora Andre in 1944, urmeaza sa implineasca joi, 11 februarie, varsta de 117 ani.Ea a fost testata pozitiv pe 16 ianuarie si nu a dezvoltat vreun simptom. Potrivit BBC, ea a declarat presei locale ca nici nu a realizat ca este contaminata. A fost izolata de ceilalti rezidenti ai azilului din sudul Frantei si este considerata acum complet vindecata.Sora Andre, care nu mai vede si se deplaseaza cu un scaun rulant, isi va sarbatori ziua de nastere cu un mic grup de rezidenti ai azilului."A fost foarte norocoasa", a spus David Tavella, purtator de cuvant al azilului Sainte Catherine Laboure. "Nu m-a intrebat legat de sanatatea ei, ci despre obiceiurile ei. De exemplu, voia sa stie daca mesele sau programul de somn se vor schimba. Nu a aratat vreo teama legat de boala. Pe de alta parte, a fost foarte ingrijorata pentru ceilalti rezidenti".Nascuta pe 11 februarie 1904, Sora Andre este a doua cea mai varstnica persoana in viata din lume, potrivit listei Gerontology Research Group (GRG).Intrebata de BFM daca s-a temut de Covid-19, ea a spus: "Nu, nu mi-a fost frica, pentru ca nu imi era frica sa mor. Ma bucur sa fiu cu voi, dar mi-as dori sa fiu in alta parte - alaturi de fratele meu, de bunicul meu si bunica mea".