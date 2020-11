O companie anunta ca va aduce in Romania 550.000 de tablete de Favipiravir, antiviralul folosit impotriva COVID-19

Este vorba despre cel de-al doilea lot de 440.000 de tablete de Fluguard (favipiravir) si alte 110.000 de tablete care urmeaza sa ajunga in Romana pana in data de 15 decembrie 2020, scrie Economica.net Totodata, incepand cu luna ianuarie 2021, compania poate livra circa 500.000 tablete lunar, in functie de necesarul cerut de Ministerul Sanatatii.Compania analizeaza si varianta fabricarii acestui medicament in tara noastra, in colaborare cu o alta companie romaneasca, pentru a asigura aprovizionarea stabila si acces rapid al pacientilor la tratament."Ne bucuram ca am reusit intr-un timp record sa aducem cantitati suficiente de FluGuard, un medicament esential in spitalele de boli infectioase si in alte unitati medicale care trateaza pacientii Covid-19. Medicamentul produs de grupul Sun Pharma, din care Terapia face parte, are dubla indicatie: in gripa sezoniera si in infectia cu SARS-CoV-2 si poate fi administrat atat in spital, cat si in ambulatoriu datorita formei sale orale, la recomandarea medicului specialist sau de medicina de familie.FluGuard este un medicament care va fi eliberat doar pe baza de prescriptie medicala, iar costul tratamentului este unul accesibil mai ales pentru un medicament inovativ cum este acesta si ajunge la maximum 200 de lei de pacient. Aceasta desfasurare de forte pentru aducerea in tara a acestui medicament demonstreaza dorinta noastra de a sustine in continuare sistemul de sanatate din Romania in tratarea cazurilor confirmate de Covid-19", a declarat Dragos Damian, CEO al companiei Terapia pentru sursa citata.Favipiravir este un medicament antiviral de spectru larg, folosit in Japonia din 2014 pentru a trata infectiile cauzate de virusul gripal.In prezent, acest medicament si-a dovedit eficienta in tratarea bolnavilor diagnosticati cu coronavirus si este utilizat la scara larga in protocoalele terapeutice ale unor state precum Rusia, China, India, precum si in alte tari din zona asiatica.Dupa aparitia COVID-19, studiile clinice au demonstrat ca favipiravirul reduce durata bolii si amelioreaza simptomele infectiei provocate de SARS-Cov-2, spun oficialii Terapia.Citeste si: Medicamentul despre care medicii de la Timisoara sustin ca face minuni in tratarea COVID. In prima zi de tratament trebuie inghitite 16 pastile