O companie sud-coreeana sustine ca a gasit un leac eficient in tratamentul impotriva COVID-19

Substanta, denumita CT-P59, va fi administrata unui numar de circa 1.000 de persoane, inclusiv pacientilor asimptomatici si celor care au intrat in contact cu pacienti cu COVID-19.Noile teste clinice au loc dupa ce compania a finalizat cu succes prima faza a studiilor clinice pe 32 de voluntari sanatosi care nu au contractat coronavirusul.Separat, CT-P59 se afla in prezent in faza a doua si a treia a studiilor clinice atat in Coreea de Sud, cat si in strainatate.Compania desfasoara in prezent faza a doua a studiilor clinice de testare pe aproximativ 300 de persoane cu simptome usoare si severe ale virusului, ceea ce va permite cercetatorilor sa verifice mai bine eficacitatea CT-P59 impotriva COVID-19 si siguranta sa generala.Faza a treia a studiilor clinice va fi realizata pe aproximativ 720 de persoane pentru a vedea daca substanta este eficienta impotriva infectiilor virale, potrivit gigantului farmaceutic.Compania Celltrion a declarat ca, in afara de Coreea de Sud, a solicitat studii clinice pentru CT-P59 in Statele Unite, Romania si alte trei tari ca parte a eforturilor sale continue de a gasi mijloace de tratament viabile pentru a combate pandemia de COVID-19.