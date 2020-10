O comuna din Constanta intra in carantina pentru 14 zile. Rata de incidenta cumulata a trecut de 8 la mia de locuitori

CJSU Constanta a propus, iar Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis ordinul care prevede carantinarea localitatii Fantanele, pentru urmatoarele 14 zile."Masura a fost luata ca urmare a depasirii ratei de incidenta cumulata, peste pragul de 3/1.000 locuitori. In acest moment, indicele, in localitatea din judetul Constanta, a ajuns la 8.41/1.000 de locuitori. Mai precis, din populatia totala de 1.664 de locuitori, pana in acest moment au fost confirmate, in ultimele doua saptamani, 14 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2", anunta, joi, Prefectura Constanta.Conform Ordinului privind instituirea carantinei zonale, emis de catre Seful DSU, Raed Arafat , carantinarea localitatii presupune urmatoarele obligativitati, care au intrat in vigoare joi, la ora 14.00:- Se vor identifica toate persoanele cu domiciliul, resedinta ori adresa declarata in Fantanele; se limiteaza la maximum deplasarea persoanelor;- DSP Constanta va evalua prioritatea de testare a persoanelor din localitate;- Autoritatile locale si IPJ Constanta vor stabili rute ocolitoare.De asemenea devine obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit cinci ani, prezente in spatiile publice inchise si deschise. Vor fi interzise evenimentele private (nunti, botezuri, mese festive, etc.) in spatii inchise si deschise.Totodata, a fost suspendata activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializarea si consumul produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, inclusiv a teraselor, in interiorul si exteriorul cladirilor si activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc; organizarea si desfasurarea de activitati in cinematografe si ale institutiilor organizatoare de spectacole si/sau concerte. Totodata,o ficializarea slujbelor religioase se poate face doar in exteriorul cladirilor, cu prezenta a maximum 20 de persoane.Ordinea publica va fi asigurata de IJJ Constanta sau IPJ Constanta, a precizat sursa citata.Din localitatea Fantanele este permisa intrarea sau iesirea pentru transprtul de marfa, pentru persoanele care lucreaza in alta localitate, care desfasoara activitati agricole, pentru cei care trebuie sa se deplaseze la medic si pentru urgentele medicale.Masura de carantinare a localitatii Fantanele a fost luata dupa ce DSP Constanta a realizat o analiza de risc, avizata pozitiv si de Institutul National de Sanatate Publica.