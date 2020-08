O decizie care a salvat 40.000 de vieti in pandemie

E o cifra clara, obtinuta de specialistii americani si publicata la sfarsitul lunii iulie in Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina Pediatrica (JAMA Pediatrics- https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2768952). Cercetatorii au analizat si incarcatura virala cu noul Coronavirus pe diferite categorii de varsta si au reusit sa arate ca pentru copiii mai mici de cinci ani incarcatura este mai mare si devin transmitatori ai bolii in mai mare masura decat copiii a caror varsta depaseste acest interval si pentru care datele de transmitere a bolii arata similar cu cele identificate la adulti. De ce sunt importante aceste date? Pentru a lua masuri concrete si eficiente in toamna, atunci cand incepe un nou an scolar. Cu cifre si informatii medicale certe in fata, e limpede ca sunt necesare planuri diferite in scoli fata de gradinite, spre exemplu. Evident, inchiderea scolilor a lasat si multe necunoscute pe masa specialistilor, care acum pot doar sa speculeze in anumite directii.Dar, datele de mai sus vin parca dintr-o alta lume. In Romania nu doar ca nu am calculat din aceasta perspectiva impactul masurii de inchidere a unitatilor de invatamant, dar nici macar nu stim ce ne asteapta de la toamna si nici macar pentru ce trebuie sa ne pregatim. In mai, ministrul Educatiei, Monica Anisie , anunta ca 9% dintre elevii din Romania, adica 250.000 de copii, nu au posibilitatea sa faca scoala online. La doar cateva zile distanta, IRES publica o cercetare care arata ca, de fapt, peste 900.000 de elevi sunt in aceasta situatie, adica 32%. De 3,6 ori mai multi. Care e cifra corecta? Probabil acum veti judeca pe baza de incredere. Una dintre cele doua institutii trebuie sa cantareasca mai greu in ochii dumneavoastra. Adica, o sa facem si noi ce face statul de 30 de ani de zile: o estimare mai mult pe criterii emotionale, decat un calcul obiectiv pe criterii rationale.Dar, cand decideti pe cine sa credeti, ganditi-va ca 52.000 de gospodarii din Romania nu au la aceasta ora nici macar curent electric. Si, oricum, Ministerul Educatiei a aruncat deja zarurile. A alocat 150 milioane lei pentru achizitia de tablete care sa aiba conexiune la internet pentru copiii din mediile defavorizate, suma care ajunge pentru cei 9% dintre scolari, numarati de Inspectoratele din tara. Si daca a fost facut un calcul eronat? Ce se va intampla cu cei 650.000 de scolari pe care ii vede IRES, dar nu-i vede Ministerul Educatiei? O sa aflam din reportaje emotionante in jurnalele de stiri, la toamna, o sa vedem ONG-uri si persoane de bine mobilizandu-se iar si vom mai carpi un an scolar sperand ca ne vom intoarce curand la vechile obiceiuri si evolutia Planetei ne va lasa linistiti in pesterile noastre.Sa revenim putin la cifrele americanilor. 40.000 de morti evitate la o populatie de peste 300 de milioane e un numar semnificativ, care sa merite toate efectele colaterale ale inchiderii scolilor? E o intrebare cinica, dar valida. Calculele facute de specialistii americani mai arata ca daca scolile ar fi ramas deschise in martie, noul Coronavirus s-ar fi raspandit cu 60% mai mult in Statele Unite. E aceasta un numar semnificativ care sa merite efectele colaterale? Raspunsul il da, fireste, fiecare dintre dumneavoastra. Dar, decizia o iau autoritatile. Autoritati care pana la aceasta ora nu au calculat, sau cel putin nu ne-au vorbit despre asta, in ce masura programele din scoala romaneasca se adapteaza la mediul electronic si cati dintre dascalii nostri sunt pregatiti sa lucreze in conditii total diferite de cele experimentate pana acum.De ce ar trebui sa ne intereseze toate aceste cifre? Si pentru ca in Romania un sef de partid poate la 42 de ani sa rateze BAC-ul cu gratie, dar sa decida cine poate sa fie director de scoala si cine nu. Si pentru ca o situatie de criza nu e ceva unic si la urmatoarea problema majora unii dintre cei care inca mai sunt acum pe bancile scolii online vor decide pentru familiile noastre. Si pentru ca studii serioase ne arata cat de important e comportamentul scolarilor in raspandirea unui virus. Si pentru ca deja e tarziu.Ioana Raduca este absolvent de Jurnalism si Stiintele Comunicarii si are un MBA in Stiinte Cognitive. Aproape 17 ani a fost jurnalist TV, iar acum lucreaza ca specialist in comunicare.