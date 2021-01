O doctorita din Mexic a fost diagnosticata cu encefalita dupa ce a primit vaccinul Pfizer-BioNTech. Guvernul studiaza cazul

Doctorita, al carei nume nu a fost dat publicitatii, a fost internata in unitatea de terapie intensiva a unui spital public din statul nordic Nuevo Leon dupa ce a suferit convulsii, dificultati de respiratie si o eruptie pe piele la jumatate de ora dupa administrarea vaccinului. Ea a fost vaccinata saptamana aceasta."Diagnosticul initial este encefalomielita", a declarat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat publicat vineri seara.Encefalomielita este o inflamatie a creierului si a maduvei spinarii.Ministerul a adaugat ca nu exista dovezi din studiile clinice ca cineva a dezvoltat o inflamatie a creierului dupa administrarea vaccinului.Femeia are antecedente de reactii alergice la medicamente precum trimetoprim cu sulfametoxazol, un antibiotic ce combate infectiile urinare, a relevat Ministerul Sanatatii.Pfizer si BioNTech nu au putut fi contactate imediat pentru comentarii.Peste 126.500 de persoane au murit din cauza COVID-19 in Mexic si 1,4 milioane s-au infectat.Prima serie de vaccinuri anti-COVID-19 a fost distribuita in Mexic din 24 decembrie, destinate exclusiv angajatilor din domeniul sanatatii.Tara are contracte de pre-cumparare pentru 34,4 milioane de doze de la Pfizer (SUA), 77,4 milioane de la compania britanica AstraZeneca, 35 de milioane de la compania chineza CanSino si 34,4 milioane de la platforma Covax a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Presedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a promis ca va vaccina tot personalul sanitar impotriva COVID-19 pana la sfarsitul lunii ianuarie si "cea mai mare parte" a populatiei sale vulnerabile pana in aprilie.