O eleva de la Colegiul ''Anghel Rugina'' din Vaslui, confirmata cu COVID-19. Colegii sai au fost trimisi in carantina timp de 14 zile

Potrivit inspectorului general scolar din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui, Loredana Roman, elevii din clasa in care invata eleva testata pozitiv desfasurau cursuri in sistem hibrid, fiind luata masura dezinfectiei in vederea chemarii la scoala a grupei care invata online, in timp ce copiii care au fost prezenti fizic la scoala vor fi trimisi in carantina timp de 14 zile."Au fost luate masurile de dezinfectie, iar elevii au fost trimisi acasa pentru 14 zile, urmand sa invete in sistem online in aceasta perioada. Situatia a permis aceasta masura, pentru ca elevii erau oricum impartiti. Daca vor mai aparea cazuri si se va putea, vom proceda la fel.Tinem legatura cu toate institutiile implicate si vom lua masurile necesare in functie de situatiile care vor aparea. Consider ca este foarte important sa se respecte regulile privind purtarea corecta a mastilor de protectie, igiena riguroasa si distantarea", a declarat Loredana Roman.Ea a precizat ca au fost luate masurile necesare de dezinfectie si reimpartire a elevilor si la o clasa a Liceului "Emil Racovita" din Vaslui, acolo unde o eleva are tatal confirmat cu noul coronavirus.