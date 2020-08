O fabrica din Sibiu si-a suspendat activitatea dupa ce mai multi angajati s-au infectat cu COVID-19

"In ceea ce priveste situatia epidemiologica din cadrul unei fabrici de prelucrare mecanica prin aschiere din municipiul Sibiu, va informam ca au fost confirmate pozitiv in urma testarii Sars-Cov-2 un numar de cinci persoane angajati ai fabricii. Directia de Sanatate Publica Sibiu a demarat anchete epidemiologice, iar unitatea a adoptat masura opririi activitatii pana in data de 18 august", informeaza Institutia Prefectului Sibiu.Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Sibiu au fost testate pozitiv 25 persoane, numarul total al celor depistati avand COVID-19 de la inceputul pandemiei fiind de 1.123 de persoane (dintre care 1.056 adulti si 67 copii).Pana in prezent au fost declarate vindecate si externate 673 de persoane, iar 70 de pacienti infectati cu noul coronavirus au decedat.