O familie din Prahova nu si-a ingropat tatal timp de o luna: "Am reusit sa demonstram ca nu a avut COVID, asa cum au declarat"

Dupa aproape o luna si mai multe drumuri la institutiile statului, membrii familiei au reusit sa dovedeasca faptul ca moartea tatalui n-a fost cauzata de noul coronavirus Barbatul, in varsta de 71 de ani, din localitatea Varbilau, judetul Prahova, a decedat in data de 14 iulie la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Ploiesti.La scurt timp, familia a aflat ca ruda lor a fost declarata decedata de COVID-19, potrivit observatorulph.ro Barbatul suferea de mai mult timp de insuficienta renala si de mai multe complicatii. De altfel, saptamanal facea dializa, motiv pentru care era testat pentru COVID-19 inaintea fiecarei proceduri.Pe langa vestea cumplita legata de decesul rudei lor, cei din familie au trait apoi un adevarat cosmar, dupa ce a aflat ca pentru ridicarea corpului neinsufletit trebuie sa semneze un formular in care se mentiona ca tatal lor era suspect de coronavirus.Familia a inceput demersurile pentru a dovedi ca ruda lor nu suferea de coronavirus.Dupa mai bine de trei saptamani, in baza buletinului de analize efectuat de Institutul National "Cantacuzino", familia a probat, nu inainte de a bate la usa mai multor institutii ale statului, ca decesul barbatului nu a avut nicio legatura cu COVID-19., sustine Livia Stancu, nora barbatului decedat.Aceasta mai sustine ca, dupa doua saptamani, dupa ce s-a plimbat din institutie in institutie, a reusit sa fac cererea pentru prelevarea probei., adauga femeia.Dupa aproape o luna de la decesul barbatului, vineri, 7 august, corpul neinsufletit al barbatului decedat a fost ridicat de la Serviciul de Medicina Legala Ploiesti. Sambata, 8 august, va avea loc inmormantarea acestuia., sustine Livia Stancu, nora barbatului decedat.Povestea insa nu se va incheia aici. Familia, incearca acum sa-si faca dreptate in instanta