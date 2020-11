O femeia gravida de 36 de ani a murit in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Craiova. Tanara a fost confirmata post-mortem cu SARS-CoV-2

"Pacienta in varsta de 36 de ani cu sarcina in evolutie 38 saptamani a fost adusa in serviciul UPU-SCJU Craiova, in cursul noptii, fiind redirectionata de catre medicul de garda de la Spitalul Filantropia Craiova - spital desemnat suport COVID-19 pentru Obstetrica Ginecologie. La preluare, pacienta constienta prezenta febra, tuse, dispnee, cu reducerea semnificativa a saturatiei de oxigen. Pacienta era cunoscuta cu hipertensiune arteriala, astm bronsic si obezitate gradul III. Avand in vedere starea generala grava si suspiciunea cu infectie SARS-CoV-2, pacienta a fost imediat admisa in aria de izolare specifica UPU unde se initiaza terapie specifica si se continua investigarea in scop diagnostic, inclusiv consultul de specialitate si recoltare probe biologice in vederea identificarii infectiei cu SARS-CoV-2", afirma conducerea SJU Craiova.Potrivit sursei citate, in cursul diminetii, in ciuda stabilizarii initiale, starea generala a femeii s-a degradat brusc si a intrat in stop cardio-respirator. "Se initiaza imediat resuscitare, conform protocolului in vigoare pentru gravide, care se continua fara rezultat timp de 90 de minute. La ora 10,30 se intrerup manevrele de resuscitare si se declara decesul. Rezultatul testului RT-PCR, primit dupa decesul pacientei, a confirmat infectia cu SARS-CoV-2 a gravidei", se mai spune in comunicat.Conducerea spitalului a declansat o ancheta interna in acest caz.