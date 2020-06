O femeie care a trecut prin trei spitale din Vrancea a fost diagnosticata cu COVID-19

Ziare.

Mai multe cadre medicale care au intrat in contact cu bolnava au fost testate, iar DSP verifica daca la Panciu a fost respectat protocolul de internare.Conform autoritatilor vrancene, femeia a ajuns initial la Panciu, unde a fost internata cu diagnosticul de pneumonie interstitiala, dupa care a fost transferata la Spitalul Judetean Focsani, de unde a fost apoi trimisa la Adjud, unitate suport pentru COVID-19.Abia la Adjud a fost testata, iar ancheta a inceput cand testul a iesit pozitiv.Potrivit reprezentantilor spitalului din Panciu, pacientei i s-a facut triajul epidemiologic la internare. Ea nu avea temperatura ori alte simptome specifice, dar in urma unei radiografii pulmonare care a aratat modificari, s-a decis ca femeia trebuie sa ramana in spital.Ea a ajuns la Focsani si apoi la Adjud dupa ce nu a raspuns la tratamentul administrat la Panciu. Noua angajati ai spitalului care au intrat in contact cu bolnava au fost testati si se asteapta finalizarea anchetelor epidemiologice.