O femeie de 111 ani s-a vindecat de COVID-19 (Foto)

Juana Zuniga, care implineste 112 ani in luna iulie, a fost una dintre cele 25 de persoane care au contractat noul coronavirus intr-un azil de batrani din capitala Santiago, a precizat SENAMA intr-o declaratie, citat de DPA.Femeia, rezidenta a azilului din 2014, a fost plasata intr-o zona izolata si ingrijita acolo timp de 28 de zile.Pe 10 mai, cand si-a revenit oficial, ea a devenit cea mai in varstnica persoana din Chile care a supravietuit COVID-19, boala cauzata de noul coronavirus.Directorul azilului, Maria Paz Sordo, a declarat ca, in afara de probleme respiratorii, centenara era sanatoasa."A fost testata pozitiv, dar era asimptomatica, si a avut apoi cateva episoade de febra", a precizat Sordo.Miercuri, Chile a extins masurile de carantina in zona metropolitana Santiago pana pe 5 iunie dupa raportarea a 4.328 de cazuri noi in 24 de ore. Cu un total de 82.289 de contaminari, Chile este in prezent cea de-a treia tara cu cele mai multe cazuri de COVID-19 din America Latina, dupa Brazilia si Peru.Intre timp, numarul de decese provocate de noul coronavirus in Chile a ajuns la 841.