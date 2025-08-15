O femeie de pe vasul Diamond Princess a fost depistata cu coronavirus, dupa ce rezultatul initial a fost negativ

O femeie din Japonia care s-a aflat pe vasul de croaziera Diamond Princess a fost depistata ca fiind infectata cu coronavirus dupa ce s-a intors la locuinta sa din estul Japoniei, in pofida unui test initial negativ, informeaza sambata agentia Kyodo, citand guvernul local.

Anuntul survine intr-un context in care criticile se vor intensifica probabil la adresa guvernului japonez pentru decizia sa de a-i tine pe vas pe cei peste 3000 de pasageri si membri ai echipajului timp de doua saptamani in carantina, precum si pentru ca nu i-a izolat de public pe cei debarcati de pe nava, noteaza Kyodo.

Ministerul nipon al sanatatii si muncii a anuntat mai devreme sambata ca 23 de pasageri, 19 japonezi si patru straini, au putut parasi nava fara a trece prin toate testele medicale cerute pentru depistarea noului virus, au relatat Kyodo si AFP.

"Regret profund greseala noastra. Vom face tot posibilul pentru a nu se mai repeta", a declarat presei ministrul sanatatii Katsunobu Kato.

Femeia depistata cu COVID-19 la revenirea sa acasa, in prefectura Tochigi - unde a calatorit miercuri cu transportul in comun din Yokohama, unde era ancorat vasul - nu se afla printre cei 23. Ministrul a precizat sambata ca cei 23 fusesera testati pentru virus inainte de 5 februarie, rezultatul fiind atunci negativ.

Diamond Princess ramane cel mai important focar de coronavirus din afara Chinei. Din cele 3711 persoane care se aflau initial la bord, peste 630 au fost infectate. Saptamana aceasta autoritatile sanitare japoneze au autorizat debarcarea a circa 970 de persoane cu teste aparent negative, dintre care doua australience si o israelianca au fost declarate purtatoare ale virusului la revenirea in tarile lor.

Intre alte evolutii in criza coronavirusului, Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat sambata ca sistemele de sanatate din Africa sunt prost echipate pentru a infrunta o epidemie, daca apar si se inmultesc cazuri de infectare pe continent.

"Principala noastra preocupare continua sa o reprezinte potentialul de diseminare a COVID-19 in tarile ale caror sisteme de sanatate sunt mai precare", a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prin legatura video de la Geneva in cursul unei reuniuni a ministrilor sanatatii din tarile Uniunii Africane la Addis Abeba.

Deocamdata, Egiptul este singura tara din Africa unde s-a inregistrat un caz confirmat de contaminare cu virusul.

In contextul in care mai multe companii aeriene africane si-au suspendat zborurile cu destinatia China, Liu Yuxi, ambasadorul Chinei pe langa Uniunea Africana, i-a indemnat pe responsabilii africani sa relaxeze restrictiile impuse calatoriilor, notand ca "panica excesiva ar putea contribui in realitate la propagarea bolii".

