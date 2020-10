Ancheta in Tulcea dupa ce o femeie confirmata cu noul coronavirus ar fi fost inmormantata fara sa fie luate masurile impuse de autoritati

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a transmis joi, 8 ocombrie 2020, printr-un comnicat de presa, ca politistii Sectiei 1 Politie Rurala Tulcea s-au sesizat din oficiu, intocmind un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor."In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini din care reiese faptul ca o familie din localitatea Telita ar fi efectuat pregatiri pentru inmormantarea unei rude, despre care ar fi existat suspiciunea infectarii cu COVID 19, fara a fi luate masurile necesare de limitare a raspandirii virusului, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Tulcea s-au sesizat din oficiu, intocmind un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. In cauza, se efectueaza cercetari cu privire la fapta, sub coordonarea organului de Parchet competent, in vederea clarificarii intregii situatii de fapt", a anuntat IPJ Tulcea.Una dintre fetele femeii decedate a povestit pe pagina sa de Facebook ca toata familia s-a izolat dupa aflarea diagnosticului de Covid-19, iar la inmormantare nu au participat alte rude.In plus, femeia sustine ca autoritatile au promis ca se vor ocupa de dezinfectare, insa acest lucru nu s-a intamplat."Decedata, mama noastra, diagnosticata cu Covid 19, izolata toata familia (carantinata) dupa aflarea diagnosticului, fara accesul neamurilor sau a altor persoane la inmormantare, promisiuni de igienizare si dezinfectare a locului de deces (casa, biserica), promisiuni si angajamente ce nu s-au intamplat. Tata a dus-o pe mama la groapa cu tractorasul personal, desi si-au luat angajamentul ca se ocupa de absolut tot. Eu, tata si surorile mele am ingropat-o cu mainile noastre", a povestit femeia pe pagina sa de socializare.