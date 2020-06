O femeie in varsta de 39 de ani din Alba Iulia a murit infectata cu coronavirus. Nu suferea de nicio boala si a fost internata 3 zile

Ziare.

com

Femeia nu avea nicio alta boala asociata si s-a simtit rau in urma cu trei zile.S-a prezentat la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia unde a fost testata pentru COVID-19. Rezultatul a iesit pozitiv, iar radiografia a aratat o afectiunea foarte grava a plamanilor.A fost intubata, dar starea pacientei s-a agravat. Luni, 22 iunie, femeia a suferit un stop cardio-respirator care i-a fost fatal. Este cel al 24-lea deces din judet, de la inceputul pandemiei si, in acelasi timp, cea mai tanara persoana din Alba care a decedat in urma infectarii cu noul tip de coronavirus In judetul Alba sunt, luni, in total, 434 cazuri, cu 4 mai mult fata de ziua precedenta, iar 390 persoane s-au vindecat. Numarul cazurilor active este de 20. La nivel national, 1.523 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.