O femeie si-a dat baiatul pe mana Politiei, de frica noului coronavirus

Barbatul a intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac. Desi venea dintr-o zona a Italiei care era in carantina, el le-a spus reprezentantilor DSP ca vine din Ungaria, relateaza Arad24.net "In cauza a fost dispusa de catre organele de cercetare penala, fiind deschis un dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Arad", anunta politistii, conform sursei citate.