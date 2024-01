O femeie suspecta de coronavirus a nascut in Bistrita intr-o sala de operatii special amenajata

Sotia unui pacient diagnosticat cu COVID-19 a nascut miercuri, prin cezariana, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Bistrita, intr-o sala de operatii special amenajata pentru suspectii de infectare cu noul coronavirus, in timp ce sotul era internat in Sectia externa de Boli Infectioase, potrivit datelor comunicate, in cadrul unui briefing de presa, de catre managerul unitatii medicale, Gabriel Lazany.

"Astazi am avut si o mama care a nascut prin cezariana, sotia unui pacient infectat cu COVID, care este internat la Sectia de boli infectioase. S-a folosit sala de operatii special amenajata in zona Covid. Mama este izolata in Terapie Intensiva, pentru ca este cu cezariana, in zona Covid, deci personalul merge echipat cu absolut tot ce trebuie", a spus Lazany.

In cursul zilei de marti, la acelasi spital a fost operata o femeie suspecta de infectare cu COVID-19, de catre o echipa de la Urologie.

In ceea ce priveste numarul pacientilor confirmati cu Covid-19 si spitalizati, managerul SJU Bistrita a declarat ca, la Sectia de Boli Infectioase, exista 13 astfel de cazuri, printre care se numara un copil in varsta de un an si o luna, dar si trei angajati de la spitalele din Bistrita si Nasaud care au venit in contact cu o pacienta infectata cu noul coronavirus, respectiv un medic de la Spitalul orasenesc din Nasaud si o infirmiera si o ingrijitoare de la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean.

"La Sectia de Boli Infectioase, azi dimineata, cand am primit raportul, erau 12. Intre timp, a mai aparut un caz, o infirmiera de la Sectia de Boli Infectioase, contact cu persoana L.M (femeie din comuna Salva diagnosticata cu Covid-19 - n.r.), deci ar trebui sa avem 13 acum. Dintre cei 13, niciunul nu este internat la ATI. La ATI, in prezent avem patru pacienti care sunt suspecti, inca neconfirmati. Pacientii care sunt internati la Terapie Intensiva sunt in stare mai grava si au nevoie de tratament special", a spus Lazany.

In ceea ce priveste personalul de la SJU Bistrita, managerul Gabriel Lazany a declarat ca s-a confruntat pana acum cu doua demisii ale unor asistente medicale de la sectiile de Ortopedie si Obstetrica-Ginecologie, care au invocat motive personale.