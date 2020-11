O fetita care nu implinise inca un un a murit de COVID-19. Copilul avea multiple comorbiditati

Fetita de patru ani din Iasi, ucisa de SARS-COV-2

Baietel de trei ani din Brasov, victima COVID-19

Baiat de 4 ani, omorat de coronavirus

Copila era din Mures si avea multiple comorbiditati."In intervalul 23.11.2020 (10:00) - 24.11.2020 (10:00) au fost raportate 196 de decese (129 barbati si 67 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele Alba, Arges, Arad, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Mures, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea,, opt decese la categoria de varsta 40-49 de ani, 28 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 47 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 61 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 51 decese la categoria de peste 80 de ani.184 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 9 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati, iar pentru trei pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent", se arata intr-un comunicat al Grupului de Comunicare Strategica.Pe 9 noiembrie 2020 autoritatile au raportat decesul unei fetite in varsta de 4 ani din judetul Iasi. Copila avea comorbiditati, inclusiv imunodeficienta celulara. Ea a fost adusa la Spitalul de Pediatrie Sf. Maria din Iasi, in stare grava, iar medicii nu au mai putut sa o salveze.Pe 15 noiembrie 2020, un copil de trei ani, din judetul Brasov, a murit din cauza infectarii cu noul coronavirus. Baietelul avea mai multe boli asociate,conform Grupului de Comunicare Strategica.Pe 28 octombrie, Romania a inregistrat al doilea deces al unui copil cauzat de COVID-19, fiind vorba despre un bebelus de patru luni.Potrivit Ministerului Sanatatii, acesta se afla de o saptamana in sectia de ATI a Spitalului de Pediatrie din Sibiu."Avea comorbiditati grave, fiind intubat. In cursul acestei dimineti din nefericire a pierdut lupta pentru viata", au precizat reprezentantii Ministerului Sanatatii.La inceputul lunii octombrie, Grupul de Comunicare Strategica anunta primul deces al unui copil, cauzat de COVID-19 in Romania, fiind vorba despre o persoana de 4 ani, din Mures, care a murit la Spitalul Clinic de Urgenta Targu Mures, baiatul avand "comorbiditati accentuate"