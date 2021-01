Insula din Pacific care va termina prima din lume vaccinarea anti-Covid, desi nu a existat niciun caz de infectare

Arhipelagul care gazduieste aproximativ 18.000 de persoane a primit, sambata, primul lot cu vaccinul dezvoltat de compania farmaceutica americana Moderna, iar vaccinarile au inceput a doua zi, a anuntat Ministerul Sanatatii al Palauului pe Twitter Palau a fost printre primii care au implementat controale mai stricte la frontiera . Granitele sale au fost complet blocate pana in martie si a inceput sa testeze cetatenii pentru virus pana in aprilie. Aceste masuri au fost esentiale pentru a tine pandemia departe de ei, declarase ambasadorul Palau la ONU in luna mai.CITESTE SI: Premierul Florin Citu, catre prefecti: "Trebuie sa incepem cat mai repede etapa a doua de vaccinare"