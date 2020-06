O italianca de 108 ani, care traieste intr-un azil, s-a vindecat de COVID-19: "Dumnezeu a uitat de mine"

Ziare.

com

"Dumnezeu a uitat de mine", a declarat ea, citata in editia de sambata a cotidianului italian Corriere della Sera, potrivit caruia Fatima Negrini a implinit varsta de 108 ani miercuri.Acelasi cotidian a publicat si o fotografie ce o prezinta pe super-centenera italiana stand intr-un scaun cu rotile in fata unui tort cu ciocolata si frisca, flancata de un asistent medical si de o felicitare uriasa din carton, taiata in forma unei inimi.Pe felicitare a fost scris si un mesaj de felicitare: "Fatima 108. Te iubim! S. Faustino".Fatima Negrini traieste de multi ani in azilul Anni Azzurri San Faustino din Milano, a precizat pentru DPA un purtator de cuvant al stabilimentului., a adaugat acelasi purtator de cuvant.Fatima Negrini are-, patru nepoti si doi stranepoti, potrivit Corriere della Sera.Italia este una dintre cele mai grav afectate tari din lume de noul coronavirus, iar impactul pandemiei a fost deosebit de devastator in azilurile de batrani din regiunea Lombardia, in care se afla si orasul Milano.Vineri, Agentia de Protectie Civila a raportat ca numarul deceselor a ajuns la 33.774 in Italia, care ocupa locul al patrulea in clasamentul celor mai indoliate tari din lume pe durata pandemiei de COVID-19, dupa Statele Unite, Marea Britanie si Brazilia.