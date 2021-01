O italianca de 108 ani, vaccinata impotriva COVID-19 dupa ce in luna mai a fost pozitiva si s-a vindecat

Fatima Negrini, care va implini 109 ani pe 3 iunie, a primit vaccinul luni, alaturi de alti rezidenti ai centrului, a declarat pentru France Presse un purtator de cuvant al caminului Anni Azzurri San Faustino din Milano."Sosirea vaccinului pentru ea si toti rezidentii si personalul reprezinta un moment de mare bucurie si un prim pas spre o revenire la un trai linistit", a subliniat Matteo Tessarollo.Cand Fatima Negrini a invins virusul anul trecut, cotidianul Il Corriere della Sera a scris, citand-o: "Dumnezeu a uitat de mine".Italia a inceput la 27 decembrie campania de vaccinare in masa. In primele trei saptamani au fost vaccinati 1,15 milioane de italieni, dintr-o populatie de 60 milioane de locuitori.Luni, a fost vaccinat la Roma Sami Modiano, in varsta de 90 de ani si supravietuitor al Holocaustului, a anuntat presedintele regiunii si lider al Partidului Democrat, Nicola Zingaretti.