O jurnalista isi povesteste experienta de pacient COVID in spitalul din Buzau: "Lasati conspiratiile. O masca nu va ingradeste nici un drept, nici o libertate"

"Pacienta din salonul 13"

Cu mainile si abdomenul pline de vanatai si intepaturi, cu plamanii afectati, cu inima care i-o ia "la trap deseori", sub tratament cu insulina, inca tusind si obosind repede, jurnalista spune ca totul a inceput de la dorinta de a-si sarbatori fiica si de la faptul ca unul dintre oamenii dragi invitati a relatat ca "a avut o jena in gat, probabil "de la apa rece", dar si ca o ruda apropiata nu s-ar simti bine".Acesta este si motivul pentru care mesajul ei este ca "avem timp de petreceri, iesiri, revelioane. Important e ca acum sa iesim cu totii la numaratoare". Ea vorbeste si despre personalul medical, care lucreaza ci transpiratia curgandprin costume si prin cele 2 - 3 perechi de manusi, gasind inca puterea sa zambeasca."M-a lovit! M-a lovit cum nu credeam ca o s-o faca!", isi incepe jurnalista relatarea experientei cu boala, sub titlul "Pacienta din salonul 13".Ea povesteste ca "nebunia" a inceput, sambata pe 3 octombrie, cand a organizat o mica petrecere cu copii pentru fiica sa, Sara, care implinise 7 ani cu o zi in urma,"Poate am gresit, insa ce parinte nu-si doreste sa-si bucure copilul de ziua lui? Banuiesc ca nu atunci a fost insa problema, ci a doua zi, atunci cand oameni dragi sufletului nostru ne-au vizitat, spunand, la un moment dat, printre altele, ca la inceput de saptamana, unul dintre ei a avut o jena in gat, probabil, dar si ca o ruda apropiata nu s-ar simti bine. Nu m-am alertat atunci, sub nici o forma.La cateva zile distanta de acest moment, eram deja toti 4, ai mei, contacti directi ai unui caz confirmat. Am avut inspiratia de a nu mai merge la serviciu, m-am izolat si a inceput asteptarea.La mine totul a inceput cu o durere cicalitoare de frunte, care nu ceda cu nimic, apoi cu tendinta de a-mi drege vocea. Eu, vorbitor de radio de vreo 20 de ani, am aceasta problema, insa in contextul dat mi-am dat seama ca e mai mult decat banala mea raguseala. Am stat inchisa in dormitor, in timp ce sotul meu a dus singur grija copiilor dar si pe a mea, de a avea tot ce-mi trebuie in camera unde eram izolata. A urmat testul si, fara prea mari surprize, rezultatul. Stiam, simteam cum virusul imi inundase deja organismul. Ma ustura nasul cand respiram, durerea de gat era nemaitraita. Vestea buna era ca Sara, testata odata cu mine, era negativa. Inca!", povesteste Cristina Sterian.Ea afirma ca la plecarea spre spital era intr-o stare buna, cu "saturatie buna, o usoara stare febrila, nimic mai mult", insa "dupa cateva zile in care totul a mers bine, cu afectare pulmonara sub 5 la suta si analize "un pic ciupite", s-a produs dezastrul, a inceput ceea ce se cheama furtuna de citokine, o reactie a sistemului imunitar care provoaca dezastru si lasa urme adanci", iar intre timp i s-a alaturat in aceeasi rezerva, in patul vecin, fiul sau Rares, care a implinit 12 ani in spita si, a primit cadou bomboane de la asistentele medicale, tot ele fiind si celea care i-au cantat "La multi ani" si l-au imbarbatat."Cumva nu am simtit de la inceput ca situatia e atat de grava, insa saturatia scadea iar eu faceam deja temperatura mare.(...) Intre timp, in rezerva alaturata mi s-a alaturat restul "clanului Sterian". Eram pozitivi cu totii", scrie jurnalista."Odata declansata furtuna de citokine, a inceput dezastrul si lupta lor, a medicului Micu Bogdan, a dr. Raduta si a asistentelor de a ma salva. Crp-ul, analiza care arata inflamatia din corp, sarise peste 74, afectarea pulmonara depasise 20 - 30 la suta. Cu o tenacitate incredibila, fara a ma panica mai mult decat e cazul, dr. Bogdan Micu a inceput sa pompeze in organismul meu tot ce credea si spera ca ma va ajuta.Antibiotice, antivirale, apoi plasma hiperimuna pentru care ii multumesc Dr. Craciun Adriana si celor care si-au facut timp sa doneze dupa ce au trecut prin boala. Au fost zile bune in care am respirat prin masca de oxigen, cu butelia langa pat. A fost o batalie incredibila, despre care abia acum incet, incet, incep sa-mi vorbeasca salvatorii mei in alb", scrie Cristina Sterian.Despre cum se simte acum, desi ea si tosi ai ei sunt negativi, jurnalista spune ca restul familiei este acasa, iar ea e inca pe patul de spital asteptand externarea."Am mainile si burta pline de vanatai si intepaturi, dar sufletul plin de recunostinta pentru cei care m-au salvat. Sunt sigura ca pentru mine greul nu a trecut. Plamanii sunt afectati. Si inima mi-o ia la trap deseori. Plus insulina la pachet. Sunt ragusita, tusesc, obosesc. Nici vorba de munca prea curand. Urmeaza o perioada de recuperare, investigatii peste investigatii si credinta ca Dumnezeu ma va ajuta, in continuare", afirma Cristina Sterian.Ea are un mesaj si pentru cei care neaga existenta virusului: "Cine nu crede in Covid sa vina in sectia de Boli Infectioase Buzau, dar fara echipamente, fara masca, si sa respire alaturi de noi, cei pe care nemernicul ne-a lovit pentru ca, la un moment dat, am lasat garda jos. Sa vina aici sa vada cum lucreaza omuletii albi, salvatorii, cum le curge transpiratia prin costume si prin cele 2 - 3 perechi de manusi, cum se chinuie sa-ti gaseasca venele si cu toate acestea cum gasesc puterea sa zambeasca, sa-ti spuna o vorba buna, sa te faca sa nu te simti un ciumat".Cristina Sterian averizeaza ca aceasta boala, COVID-19, "exista si pandeste"."Feriti-va, fratilor! Nu e o gluma, nu bagatelizati situatia in care ne aflam. Dati-va un restart. Avem timp de petreceri, iesiri, revelioane. Important e ca acum sa iesim cu totii la numaratoare. Purtati masca! Protejati-va! Stati cu familia! E cel mai pretios lucru. Lasati medicii sa-si faca treaba si rugati-va pentru ei!Lasati conspiratiile. O masca nu va ingradeste nici un drept, nici o libertate. Va spune pacienta din salonul 13, care era sa pice in razboi. La 40 de ani, fara prea mari probleme de sanatate. Poate doar prea pornita, prea in vrie, prea sa le faca pe toate.....", isi incheie jurnalista postarea de pe Facebook.