O localitate din judetul Iasi a trecut direct de la scenariul rosu la cel verde. Explicatia autoritatilor

In judetul Iasi, pe langa cele patru localitati care se afla in scenariul rosu, sunt inregistrate, potrivit ultimei raportari a DSP Iasi, opt localitati cu incidenta zero la numarul de infectari.Printre acestea din urma se numara si orasul Harlau, localitate care a trecut, in numai 24 de ore, de la rata de infectare 3 la rata de infectare 0. In urma cu cateva zile, aici se inregistrau 40 de persoane diagnosticate cu COVID-19, dar ele s-au vindecat, anunta autoritatile sanitare.In aceeasi localitate se inregistreaza mai multe focare. Unul dintre ele este la centrul de reabilitare si recuperare neuropsihica din oras, acolo unde 137 de persoane au coronavirus. Dintre acestea 97 sunt angajati, iar 40 sunt pacienti.Ceea ce face insa ca rata de infectare sa fie zero este faptul ca, asa cum au anuntat autoritatile, atunci cand se calculeaza incidenta de infectare, nu sunt luate in calcul si focarele. Vineri, 6 noiembrie, in judetul Iasi au fost raportate 307 cazuri noi de coronavirus.