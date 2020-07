O minora confirmata cu coronavirus, dar asimptomatica, a castigat in instanta dreptul de a fi izolata la domiciliu in detrimentul spitalizarii

Magistratii Judecatoriei Galati, in sensul inlocuirii masurii izolarii in spatiul special desemnat din Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" cu masura izolarii minorei la domiciliul acesteia.In sustinerea deciziei, magistratii au constatat ca DSP Galati nu a analizat situatia pacientei si nu a tinut cont ca ea si mama ei puteau sa se izoleze la domiciliu astfel incat sa nu existe riscul de a raspandi virusul.De asemenea, instanta considera ca masura dispusa de DSP Galati a fost una pur formala, fara a se analiza proportionalitatea dintre masura luata care afecteaza libertatea persoanei, mai ales in conditiile in care aceasta este minora, si nevoia de a realiza o protectie adecvata a sanatatii publice."De altfel, intimata (DSP Galati) nu a demonstrat in niciun fel ca a luat in considerare situatia minorei si a apartinatoarei acesteia, in sensul ca acestea se pot izola in mod eficient la domiciliu sau in alta locatie declarata, alta decat cea a unei unitati spitalicesti.Petenta (mama minorei), in calitate de reprezentant legal al minorei, nici nu a fost consultata cu privire la acest aspect, decizia izolarii intr-o unitate spitaliceasca fiind luata", se arata in motivarea deciziei instantei, publicata marti.Judecatorii apreciaza ca se impune analizarea cu mai multa profunzime a fiecarui caz in parte si dispunerea masurii izolarii la domiciliu sau in spital, dupa imprejurarile specifice, mai ales in actualele conditii in care raspandirea noului coronavirus in Romania se afla pe un trend ascendent.In acest sens, se impune cu atat mai mult analizarea cu mai multa profunzime fiecarui caz in parte si dispunerea masurii izolarii la domiciliu sau in spital, dupa imprejurarile fiecarui caz in parte", se arata in motivarea deciziei instantei.Aceasta este prima decizie data de magistratii galateni avand la baza Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic.