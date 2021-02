O noua mutatie COVID-19, descoperita in sudul Californiei

Rezultatele acestei investigatii au fost publicate vineri de revista Journal of the American Medical Association (JAMA). Cercetatorii au observat ca noile variante tind sa devina predominante prin intermediul unui proces de selectie evolutiva deocamdata nu prea bine cunoscut. Oamenii de stiinta insisi au marturisit confuzia pe care o provoaca utilizarea nedefinita in ultimele luni a termenilor "varianta", "tulpina" sau "mutatie", atat in mass-media cat si in publicatiile stiintifice.Terminologia se refera la replicarea virusului cu genom ARN care determina introducerea de mutatii in intregul genom viral, au spus cercetatorii care au observat ca doar cand sunt selectate mutatii specifice, sau un ansamblu de mutatii, prin intermediul a numeroase runde de replicare virala, poate aparea o noua varianta.Cand variatia de secventiere produce un virus cu caracteristici fenotipice clar diferite, varianta se numeste tulpina, iar cand printr-o secventiere genetica si o analiza filogenetica se detecteaza o noua varianta ca ramura diferita in arborele filogenetic, atunci este vorba de o noua linie de virusuri.In cazul din California cercetatorii vorbesc despre "o varianta" a virusului SARS-CoV-2. Cercetatorii au semnalat ca in faza initiala a pandemiei au existat nivele scazute de evolutie genetica, insa ulterior tulpina originala a fost inlocuita in multe regiuni ale lumii cu noi variante care au demonstrat o mai mare eficienta in replicarea virala la fiintele umane.Datele cunoscute pana acum sugereaza ca vaccinurile actuale si-ar putea conserva capacitatea de a preveni multe spitalizari si decese, chiar si in cazul unei reduceri a eficacitatii generale care ar putea interveni ca urmare a aparitiei noilor variante.California, cel mai populat stat al SUA si care a inregistrat in total 45.639 de decese de la inceperea pandemiei, a devansat statul New York care se situa inca din martie trecut pe primul loc in privinta numarului deceselor asociate bolii COVID-19, potrivit bilantului publicat joi de Universitatea Johns Hopkins.Primul val al pandemiei a fost relativ usor in California, comparativ cu statele de pe coasta de est, insa de la sfarsitul anului trecut situatia din vestul tarii s-a agravat semnificativ, iar cazurile de COVID-19 s-au multiplicat.In ce priveste numarul de cazuri, California este in prezent statul cel mai afectat din Statele Unite, totalizand 3.454.751 de contagieri, de doua ori mai mult decat New York.