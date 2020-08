O noua crestere a contaminarilor raportate zilnic in Spania: peste 3.300 de noi cazuri de Covid-19

Ministerul spaniol al Sanatatii a transmis ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate si 16 decese asociate noului coronavirus , iar bilantul a ajuns astfel la 28.813.Ca numar de cazuri, Spania ramane cea mai afectata tara din Europa, cu un total de 377.906 de la inceputul epidemiei in tara. Din totalul cazurilor raportate pentru ultimele 24 de ore, 851 au fost diagnosticate in Madrid.Regatul Unit a anuntat 1.182 de cazuri, a doua cea mai mare cifra inregistrata din 21 iunie pana astazi, informeaza TVE. Bilantul pentru Marea Britanie este de 322.280 de cazuri si de 41.403 decese, dupa ce Guvernul a decis modificarea metodologiei prin care sunt numarate acestea din urma.La nivel global, de la descoperirea noului coronavirus la finalul anului trecut in Wuhan (China), au fost inregistrate peste 22,4 milioane de cazuri de infectare si mai mult de 788.800 de decese, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.