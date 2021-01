O noua mutatie a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost descoperita in Bavaria

Potrivit presei straine, varianta noua a virusului este diferita de varianta descoperita initial in Marea Britanie, dar medicii nu stiu inca daca este extrem de infectioasa, scrie www.dw.com . Sursa citata mai scrie ca noua varianta a coronavirusului a fost detectata luni la cei 35 de pacienti, intr-un spital din sudul Germaniei, potrivit v iata-medicala.ro. In prezent, nu se stie cat de contagioasa este, nici cat de mortala este noua varianta, a declarat directorul clinicii din Garmisch-Partenkirchen. Simplu fapt ca este o noua varianta de virus nu inseamna ca este mai infectioasa, a spus Frank Niederbuhl, citat de DW.Directorul medical adjunct, Clemens Stockklausner, a declarat ca nu exista inca motive de ingrijorare."Trebuie sa asteptam pana cand este gata secventierea completa. Nu putem spune, in acest moment, daca aceasta (mutatie) are vreo relevanta clinica", le-a declarat Clemens Stockklausner reporterilor.