Virusologi germani investigheaza o posibila noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2

Printre pacientii si personalul medical din aceasta clinica au fost confirmate 73 de cazuri de COVID-19, iar in trei dintre acestea pare sa fie vorba despre o varianta a acestui coronavirus necunoscuta pana in prezent, dar inca nu s-a determinat daca ea implica un risc sporit.In Germania s-a inregistrat in ultimele zile o scadere a numarului cazurilor de COVID-19, 7.141 de noi cazuri si 214 decese in ultimele 24 de ore, dar guvernul si autoritatile sanitare avertizeaza asupra unei posibile intensificari a raspandirii variantelor de coronavirus detectate in Marea Britanie si Africa de Sud.Controlul raspandirii noilor variante este esential, intrucat aceste mutatii par sa fie mai infectioase, a declarat luni ministrul german al sanatatii, Jens Spahn. ''Se pare ca ele nu sporesc gravitatea bolii. Dar infecteaza mult mai multe persoane. Aceasta inseamna mai multe spitalizari si o mai mare ocupare la ATI", a explicat el.Cancelarul Angela Merkel si premierii landurilor germane se vor reuni marti pentru a analiza evolutia pandemiei si restrictiile antiepidemice, care, potrivit ministrului de finante Olaf Scholz, ar putea fi prelungite pana la jumatatea lunii februarie.Conform restrictiilor in vigoare, reuniunile private sunt limitate pentru fiecare spatiu locativ la o singura persoana din afara acestuia; sunt inchise institutiile de invatamant (cu unele exceptii) magazinele neesentiale, restaurantele si sunt suspendate activitatile culturale si recreative. In zonele unde in ultimele sapte zile au fost confirmate 200 de cazuri la 100.000 de locuitori deplasarea localnicilor este limitata la o raza de 15 kilometri de domiciliul lor.