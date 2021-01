O noua transa cu 150.000 de seruri anti-Covid 19 de la Pfizer a ajuns, luni, in Romania

Aeronava care a transportat vaccinul Pfizer a aterizat luni dimineata in Romania, pe Aeroportul Otopoeni. Este cel de-al patrulea transport cu vaccin care ajunge la noi in tara.Este vorba despre 150.000 de doze care se vor duce mai departe catre centrele de depozitare din Bucuresti, Iasi, Craiova, Brasov si Constanta si de asemenea vor mai fi doua curse care vor ateriza pe aeroporturile din Cluj si Timisoara.Totodata, potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, este foarte probabil ca miercuri sa soseasca si primele doze din vaccinul american Moderna in Romania. Vor fi destul de putine doze in primul transport, iar astazi urmeaza sa fie publicata lista cu bolile cronice care vor fi definitorii pentru cei care vor fi vaccinati in etapa a doua.