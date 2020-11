O pacienta de 55 de ani cu COVID-19 s-a sinucis in baia Spitalului Judetean Bistrita

"Un eveniment nefericit s-a petrecut in aceasta dimineata la Sectia Boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita. O pacienta in varsta de 55 de ani din Beclean, internata in salonul nr. 30 al sectiei, de la etajul 4 al unitatii, s-a sinucis asta-noapte in grupul sanitar din salon. Femeia a fost internata in data de 23 noiembrie cu o forma medie de infectie cu virusul SARS-CoV-2 in Sectia Boli Infectioase, evolutia starii sale de sanatate pe parcursul spitalizarii fiind usor ameliorata, in contextul administrarii medicatiei antivirale, antibiotice, antiinflamatoare si simptomatice, neexistand indicii ca pacienta ar avea probleme din sfera psihiatrica", se mentioneaza in comunicat.Pacienta a fost gasita de catre infirmiere, in jurul orei 4,00, in stare de inconstienta, iar medicii care au intervenit nu au reusit sa o resusciteze.Potrivit informarii remise de Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, corpul femeii prezenta doua plagi injunghiate, una latero-cervicala dreapta si una in hemitoracele stang, in zona submamara.Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili exact imprejurarile in care a survenit decesul femeii, in cauza fiind dispusa necropsia.