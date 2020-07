O regiune din Spania in care traiesc peste o suta de mii de romani introduce obligativitatea purtarii mastii in aer liber

Masura va fi adoptata miercuri de autoritatile regionale de aparare civila, a spus Meritxell Budo.Potrivit unui decret adoptat de guvernul central de la Madrid, mastile sunt obligatorii in spatii deschise in Spania doar daca intre persoane nu poate fi mentinuta o distanta de cel putin 1,5 metri.Aproximativ 210.000 de oameni din regiunea catalana Segria, unde este situat orasul Lleida, au revenit sambata la masurile de izolare. Timp de doua saptamani, localnicii pot trece de punctele de control ale politiei numai pentru a merge la serviciu. Oamenilor li s-a recomandat sa limiteze cat mai mult intalnirile.Potrivit presei locale, in Segria majoritatea noilor cazuri au provenit din ferme, aziluri si o zona rezidentiala.Spania este una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19, cu peste 28.000 decese si 250.000 de cazuri de infectare confirmate.