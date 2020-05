O serie de anticorpi neutralizanti ar putea oferi protectie contra noului coronavirus

Ziare.

com

Sunney Xie, director a Centrului de Inovare in Genomica din cadrul Universitatea din Beijing, a declarat pentru AFP ca medicamentul dezvoltat de echipa sa a avut succes in stadiul de cercetare pe animale de laborator, informeaza, marti, France 24 care citeaza AFP."La cinci zile dupa ce am injectat anticorpii neutralizanti in soareci infectati, incarcatura virala s-a redus cu un factor de 2.500", a explicat Xie. "Acest lucru inseamna ca acest potential medicament are (un) efect terapeutic", a adaugat specialistul.Medicamentul utilizeaza anticorpi neutralizanti - produsi de sistemul imunitar uman pentru a preveni infectarea celulelor cu acest virus - pe care echipa condusa de Xie le-a izolat din sangele unui numar de saizeci de pacienti care s-au vindecat.Un studiu asupra cercetarii echipei, publicat duminica in jurnalul stiintific Cell, sugereaza ca utilizarea anticorpilor ofera un potential "leac" pentru boala si scurteaza timpul de recuperare."Expertiza noastra este genomica unicelulara mai degraba decat imunologia sau virusologia. Cand am realizat ca abordarea genomica unicelulara poate identifica in mod eficient anticorpul neutralizant am fost incantati", a mentionat Xie.Cercetatorul a adaugat ca medicamentul ar putea fi gata pentru utilizare la finalul acestui an, la timp pentru orice potential focar de COVID-19, ce ar putea izbucni in iarna. Pana acum coronavirusul a infectat 4,8 milioane de oameni la nivel mondial si a ucis peste 315.000."Planificarea studiului clinic este in curs", a notat Xie adaugand ca acesta va fi efectuat in Australia si in alte tari, deoarece numarul cazurilor a scazut in China, oferind mai putini subiecti pentru testare. "Speranta este ca acesti anticorpi neutralizanti pot deveni un medicament specializat care ar putea stopa pandemia", a spus el.China are cinci potentiale vaccinuri contra coronavirusului in faza de studiu uman, a declarat un oficial sanitar saptamana trecuta.Insa Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca dezvoltarea unui vaccin ar putea dura 12-18 luni.Oamenii de stiinta au evidentiat potentialele beneficii ale plasmei - un fluid din sange - prelevata de la persoanele care s-au vindecat si care au dezvoltat anticorpi impotriva virusului.Peste sapte sute de pacienti au beneficiat de terapie cu plasma in China, un proces despre care autoritatile au sustinut ca a demonstrat "efecte terapeutice foarte bune"."Cu toate acestea, aprovizionarea (cu plasma) este limitata", a explicat Xie mentionand ca cei 14 anticorpi neutralizanti utilizati in medicamentul dezvoltat de echipa sa ar putea fi produsi rapid pe scara larga.Utilizarea anticorpilor in tratamentele medicamentoase nu este o abordare noua si a avut succes in tratarea altor virusuri precum HIV, Ebola si Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS).Xie a precizat ca echipa sa a "inceput de timpuriu" cercetarea, de la debutul focarului in China, inainte de a se raspandi in alte tari.Medicamentul Remdesivir contra Ebola a fost considerat un posibil tratament contra COVID-19 - studiile clinice din SUA au demonstrat ca a redus cu o treime timpul de recuperare la unii pacienti - insa diferentele in ceea ce priveste rata mortalitatii nu au fost semnificative.Noul medicament ar putea oferi protectie pe termen scurt impotriva virusului. Studiul a demonstrat ca in cazul in care anticorpul neutralizant a fost injectat inainte ca soarecii sa fie infectati cu virusul, acestia nu au contractat infectia, iar virusul nu a fost detectat in cazul lor. Acest lucru ar putea oferi protectie temporara pentru personalul sanitar, timp de cateva saptamani, potrivit lui Xie, care a spus ca spera ca aceasta perioada "sa se extinda la cateva luni".Peste o suta de vaccinuri pentru COVID-19 sunt in in prezent in lucru la nivel global.