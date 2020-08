O singura firma ar putea produce anul viitor un miliard de doze de vaccin pentru COVID-19. Conditia este ca antidotul sa se dovedeasca eficient

J&J a inceput in iulie un studiu clinic pe oameni, in faza timpurie, pentru testarea sigurantei vaccinului sau potential, dupa ce un studiu pe maimute a aratat ca vaccinul sau candidat cel mai performant a oferit o protectie puternica intr-o singura doza.Compania dezvolta vaccinul in colaborare cu filiala sa belgiana, Janssen.Studiile clinice pe scara larga vor incepe in octombrie, iar J&J preconizeaza sa aiba rezultate referitoare la eficacitatea vaccinului intre sfarsitul acestui an si jumatatea anului 2021, a declarat Johan Van Hoof, directorul pentru vaccinuri al Janssen.Marti, presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca Rusia a devenit prima tara care a aprobat un vaccin pentru Covid-19, la mai putin de doua luni de teste pe oameni si inainte de finalizarea studiilor clinice pe scara larga.Van Hoof a spus ca productia vaccinului a inceput deja, in pofida riscurilor financiare implicate, pentru ca acesta sa fie disponibil cat mai curand posibil daca se va dovedi ca este eficace impotriva noului coronavirus.Mai multe milioane de doze vor fi gata pana la inceputul anului 2021, urmand ca pana la sfarsitul anului sa se ajunga la o capacitate de 1 miliard de doze, a expliccat acesta.Rezultatele studiului clinic de faza a treia vor depinde de incidenta infectiilor, rezultate mai rapide fiind ateptate in cazul unei transmiteri mai rapide a virusului, a aratat Van Hoof.Acesta este motivul pentru care J&J va efectua studiul clinic in Statele Unite si America Latina, regiunile unde apar in prezent cele mai multe cazuri de imbolnaviri.Daca infectiile vor scadea semnificativ, J&J va lua in considerare infectarea unor voluntari cu noul coronavirus, pentru ca vaccinul candidat sa fie testat pe ei."Analizam aceasta posibilitate", a spus Van Hoof, adaugand ca aceste "studii de provocare" implica probleme de etica care trebuie rezolvate inainte de a fi efectuate. De exemplu, ar trebui sa fie disponibila o terapie eficace impotriva bolii, pentru a minimiza riscurile pentru voluntarii expusi la virus.In luna mai, producatorul britanic de medicamente AstraZeneca, care dezvolta un vaccin impotriva noului coronavirus in colaborare cu Universitate Oxford, a anuntat ca este prematur sa se discute despre expunerea participantilor la agentul patogen, dar ca acest lucru ar putea deveni o optiune daca testele se vor bloca.Van Hoof a spus ca pregatirile pentru stocarea virusului pentru posibilele "studii de provocare" sunt deja in curs, iar J&J participa la discutiile care au loc cu universitati si alte organisme implicate in aceste proiecte.