O statiune celebra din Romania se inchide chiar inainte de Craciun. Intra in scenariul rosu

Statiunea Vatra Dornei are in prezent o incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 de 4,05 la mia de locuitori cu focare si de 3,38 la mie fara focare.Masurile, aplicabile pana pe 31 decembrie ora 24,00, au in vedere ca functionarea restaurantelor si a cafenelelor in interiorul cladirilor sa fie interzisa, cu exceptia celor din hoteluri si pensiuni, a caror activitate este permisa doar pentru persoanele cazate acolo.Totodata, pot functiona terasele dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre mese si participarea a maximum sase persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, iar barurile, cluburile, discotecile si salile de jocuri de noroc sunt inchise.CJSU a mai stabilit, miercuri, ridicarea restrictiilor suplimentare pentru comuna Poieni Solca, unde incidenta a scazut la 0,44 la mia de locuitori, precum si intrarea in scenariul galben, pentru 14 zile, incepand din 18 decembrie ora 00,00, a comunei Panaci, unde incidenta a crescut la 2,68 la mie.In scenariul galben, restaurantele in interior si salile de jocuri de noroc pot functiona la 30 la suta din capacitatea maxima.CITESTE SI: