A fugit din izolare desi are COVID-19. Politia i-a intocmit dosar penal

Potrivit IPJ Galati, joi, pe 7 ianuarie, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Smardan, au efectuat verificari in cazul mai multor persoane care trebuia sa fie in izolare la domiciliu, fie pentru ca au fost diagnosticate cu COVID 19, fie ca erau contacti ai unor cazuri verificate.Cu ocazia verificarii persoanelor aflate in izolare la domiciliu, politistii au depistat o tanara, de 19 ani, din comuna Schela, testata pozitiv cu noul Coronavirus, circuland in afara locuintei.In urma verificarilor, s-a stabilit ca, din data de 3 ianuarie, aceasta ar fi ramas in izolare la domiciliu, unde locuia cu tatal sau. In dimineata zilei de 7 ianuarie, cei doi ar fi parasit locuinta, deplasandu-se cu un microbuz pentru transport public, la o agentie imobiliara, in municipiul Galati, pentru rezolvarea unor probleme personale, si ar fi revenit acasa in jurul orei 11.15.In consecinta, politistii au intocmit dosar penal si fac cercetari pentru comiterea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.Citeste si: