Ultimul mesaj al unei manichiuriste care a murit dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19: "Fetelor, voi vreti unghii dar eu ma lupt in fiecare zi pentru viata"

Iunona era cunoscuta in oras pentru tehnica sa folosita in unghiile cu gel. Aceasta s-a infectat la sfarsitul lunii noiembrie, a fost internata, apoi a fost testata negativ. A mers acasa, dar au intervenit complicatiile din cauza virusului si a decedat, scrie Botosaninews.ro Ultimul sau mesaj transmis pentru clientele sale a fost inainte de sarbatori si este unul de-a dreptul sfasietor."Vreau sa vin cu o concretizare pentru clientele care s-au dovedit a fi foarte nemultumite ca programarile pentru luna decembrie s-au anulat.Fetelor, voi vreti unghii dar eu ma lupt in fiecare zi pentru viata!!! Va rog sa faceti diferenta!! Azi eu sunt aici si lupt cu Sars-CoV-2 maine poti fi tu in locul meu, caci nu e nimeni protejat . Rog putina intelegere. Unghiile nu e totul inca in viata asta, mama ma-sii de unghii!", spunea tanara.