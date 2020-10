O tara din Europa impune un lockdown partial si va testa in masa populatia

'Aceasta este ultima cale de a evita un lockdown total pe care multe alte tari l-au lansat', le-a spus Matovic reporterilor. 'Acest val (de epidemie) care a sosit este de 100 de ori mai mare decat primul', a afirmat el.Majoritatea scolilor se vor inchide pentru o luna incepand din ziua de luni, a spus Matovic.In cele mai afectate patru districte se vor aplica insa reguli de izolare si mai aspre.Noile masuri se vor adauga restrictiilor deja in vigoare, care interzic servirea in spatiile inchise din restaurante si functionarea teatrelor, piscinelor sau cluburilor de fitness.Totodata, Matovic a confirmat planurile autoritatilor de a proceda la testarea gratuita la nivel national, intr-o tara cu 5,5 milioane de locuitori.Doua campanii de testare vor avea loc in weekend-urile succesive 30 octombrie-1 noiembrie si 6-8 noiembrie.Autoritatile vor sa stimuleze participarea la testare acordandu-le celor care au rezultat negativ exceptari de la unele dintre restrictii.Dupa prima saptamani de noi restrictii, care incepe sambata, cei care nu pot prezenta un rezultat negativ vor fi supusi unui lockdown si mai strict, in timp ce persoanelor cu test negativ li se va permite aceeasi libertate de miscare ca si in saptamana initiala.Guvernul a cumparat 13 milioane de teste antigen, mai rapide decat testele standard RT-PCR, dar mai putin precise.Slovacia a raportat vineri 2.581 de cazuri noi de infectare, cel mai ridicat bilant zilnic de pana acum. Miercuri, numarul pacientilor spitalizati cu COVID-19 era de 731 fata de 424 in urma cu o saptamana.