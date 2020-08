O tara, doua Romanii

Ciudat. Singura analiza extinsa asupra psihologiei poporului roman, realizata de profesorul Daniel David, nu arata asta, ci ca individual stam infinit mai bine decat ale zeci de popoare, doar ca la nivel de sistem ceva ne strica si ne face sa ne comportam de parca am fi oameni din plamada gresita. Respectam reguli doar in masura in care ne folosesc la ceva, emotional suntem echilibrati la maturitate, dar ne comportam ca niste pusti fara repere.De zile bune, calatoresc impreuna cu familia mea prin tara. Cautam locuri izolate pentru ca am dat de prea multi care nu inteleg ca pana la urma pandemia care ne-a lovit nu e o chestiune ce tine de responsabilitate, ci de un minimum de bun simt de a nu-l deranja, de a nu-i face rau sub orice forma celui care ti se nimereste alaturi. Si ma refer aici nu doar la simpli cetateni, ci si la cei care poarta uniforma statului.Stiti ce iti aduce un apel la 112 in care reclami ca intr-un spatiu public nu se respecta regulile de distantare sociala? Va spun eu, pe scurt. Patroni care te acuza ca esti trimis de cineva, priviri urate de la cei care au auzit de masca doar de Halloween si oameni in uniforma care iti reproseaza din vorbe si priviri ca indraznesti sa te comporti ca un cetatean, proceduri menite sa-i descurajeze pe cei care vor sa fie respectati. Dar, paradoxal, tot in intervalul acesta de timp am dat de oameni care, pur si simplu, ne-au uns pe suflet. Pe o singura strada intr-un oras din Romania, trei soferi au oprit cand au vazut ca am cascat gura sa imi dea Sarut mana si sa ma intrebe daca ma pot ajuta cu ceva, intr-o pensiune, doi soti si-au carat in brate valizele grele pe scari ca sa nu faca zgomot si sa nu ne trezeasca la ora de odihna, o doamna intalnita absolut intamplator i-a aratat unuia dintre noi cum i se deschide poarta casei ca sa venim la ea in curte si sa facem un gratar si cand e ea plecata.Deci, care e Romania reala? Cea a oamenilor cu IQ decent si coloana perfect dreapta sau cea a taratoarelor? Prefer prima varianta. Si daca ar fi sa credem in ea, cum se face, totusi, ca vedem atat de des in spatiul public exemple de grobianism dus la extrem? Sociologii si antropologii, sunt sigura, ne vor oferi explicatii pertinente si extrem de amanuntite, dar, momentan, aleg un raspuns simplu. Acum 40 de ani, sociologii americani puneau la punct teoria geamului spart: e suficient ca intr-o cladire sa spargi un geam, ca in scurta vreme aceasta sa fie devastata, chiar si intr-o zona cu staif. Cred ca asta ni se intampla si cand vorbim despre oameni. A fost suficient sa lasam primul impostor, primul personaj fara 7 ani de acasa si fara scoala aceea buna sa iasa in fata, sa ne devina lider sau model ca sa ajungem incet-incet sa credem ca ADN-ul nostru e defect.Dar, nu e. Prefer sa cred varianta unei majoritati tacute, care nu se mai simte reprezentata nici politic, nici academic, nici profesional si care, momentan, sta retrasa in bula ei. Unde nu doarme. Munceste, traieste, inspira, construieste. Si asteapta. Momentul, oportunitatea, reprezentantul, factorul de coagulare.