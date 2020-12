O treime dintre americani ar putea sa fi fost infectati cu noul coronavirus pana la sfarsitul anului 2020, potrivit unui reputat medic

Nivelul semnificativ al infectarilor anterioare va avea probabil implicatii pentru transmiterea virusului in 2021, cand vor fi distribuite vaccinuri pentru Covid-19 la nivel national."Pana la sfarsitul acestui an vom ajunge la infectarea a 30% din populatia Statelor Unite", a afirmat Gottlieb la emisiunea "Squawk Box".Statele Unite au o populatie de aproximativ 330 de milioane de oameni."Daca te uiti la state precum Dakota de Nord si Dakota de Sud, este probabil de 30%-35%. Poate de pana la 50%", a adaugat acesta.Pana in acest moment, in SUA sunt confirmate circa 13,4 milioane de infectii cu noul coronavirus, potrivit datelor furnizate de Johns Hopkins University. Noile cazuri zilnice din SUA au atins recent maxime de 200.000.Cu toate acestea, Gottlieb a subliniat pe parcursul pandemiei ca numarul real al infectiilor este probabil mai mare, deoarece nu toata lumea care contracteaza virusul este testata si diagnosticata.Gottlieb a afirmat ca amploarea epidemiei de coronavirus de pe parcursul anului 2020 ar putea ajuta la limitarea raspandirii virusului la inceputul anului viitor, daca va incepe vaccinarea.Gottlieb face parte din consiliul de administratie al grupului Pfizer, care a fost prima companie care a solicitat FDA autorizarea de urgenta a vaccinului sau pentru Covid-19.Remarcile sale au avut loc dupa ce compania Moderna a cerut luni FDA sa autorizeze de urgenta vaccinul sau pentru Covid-19, in urma publicarii datelor definitive ale studiului sau clinic, care au aratat ca acesta are o eficacitate de peste 94% si ca este sigur.