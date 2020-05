Oameni de stiinta estimeaza ca Africa de Sud ar putea inregistra pana la 50.000 de decese din cauza COVID-19

Ziare.

Tara a raportat deja cel mai mare numar de infectii si decese de pe continent, cu peste 18.000 de cazuri identificate de COVID-19 si 339 de decese, insa masurile restrictive impuse la nivel national in urma cu sase saptamani au incetinit raspandirea virusului.Cu toate acestea, oameni de stiinta si statisticieni angajati de Ministerul Sanatatii din Africa de Sud pentru a oferi un model al raspandirii bolii au declarat ca tara ar putea inregistra intre 35.000 si 50.000 de decese provocate de coronavirus pana in luna noiembrie."Nu am trecut de varful epidemiei", a declarat unul dintre experti, Harry Moultrie, intr-o prezentare televizata."Avem, de asemenea, cateva ingrijorari semnificative potrivit carora, din cauza atentiei asupra COVID-19, s-ar putea compromite alte domenii, precum lupta impotriva HIV si a tuberculozei", a mai spus el.Modelele, care iau in calcul cele mai optimiste si pesimiste scenarii, prezinta 3 milioane de cazuri posibile de coronavirus pana in noiembrie, in timp ce numarul de paturi de spital solicitate ar ajunge la 45.000, de zece ori peste numarul disponibil in prezent de locuri la terapie intensiva.Unul dintre modele arata ca masurile restrictive au redus rata de infectare cu 60%, si ca, de la inceputul lunii mai, cand a inceput relaxarea restrictiilor, procentul a scazut la 30%."Prin instituirea de masuri restrictive cream o bariera fizica care impiedica raspandirea virusului", a declarat ministrul sanatatii, Zweli Mkhize."Masurile au avut o valoare anume. Acum incercam trecerea la o strategie usor diferita, o abordare ajustata in functie de riscuri", a mai spus el.