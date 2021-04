Oamenii care poarta constant masca au simptome mai usoare in caz de infectie cu COVID-19. Care este explicatia stiintifica

Cand un om poarta masca, aerul inspirat este mai cald, ceea ce determina cresterea cantitatii de mucus protectiv din caile respiratorii."Vesti bune - in caz de infectie COVID-19 , cei care poarta constant masca in spatiile publice par sa aiba simptome mai usoare decat cei care nu poarta masca.Mecanismul se pare ca este cresterea cantitatii de mucus protectiv din caile respiratorii, datorita temperaturii usor mai ridicate a aerului inspirat (datorita purtarii mastii). Purtarea mastii ne protejeaza de infectia COVID-19 si, in cazul in care suntem infectati, ne protejeaza de simptome mai severe", a scris Razvan Chereches.