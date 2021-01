Anglia cere test COVID-19 negativ la intrarea in tara. Ce conditii a anuntat guvernul britanic

Chiar daca au un rezultat negativ la test, persoanele din tarile cu risc ridicat vizate de masurile de carantina vor trebui sa continue sa se auto-izoleze timp de zece zile, a precizat executivul de la Londra intr-un comunicat.Aceasta masura are ca scop protejarea tarii "impotriva noilor tulpini de coronavirus precum cele observate in Danemarca si Africa de Sud".Alaturi de carantina, "testarea inaintea plecarii va oferi o linie de aparare suplimentara, ajutandu-ne sa controlam virusul pe masura ce vom administra vaccinul in mod sustinut in urmatoarele cateva saptamani", a adaugat ministrul transporturilor Grant Shapps.Confruntata cu un focar de contaminari atribuit unei variante a virusului, Marea Britanie este tara europeana cu cel mai mare numar al deceselor provocate de COVID-19. Peste 78.500 de decese s-au produs in termen de 28 de zile de la un test pozitiv.Strategia guvernului britanic de combatere a epidemiei se bazeaza in principal pe izolare, care a inceput oficial miercuri in Anglia, precum si pe administrarea accelerata a celor doua vaccinuri autorizate, Pfizer/BioNTech si Oxford / AstraZeneca.Persoanele care sosesc cu trenul, feribotul sau avionul vor trebui sa aiba un test negativ inainte de imbarcare si pot fi supusi controlului la sosire. In cazul nerespectarii acestor reglementari, exista riscul unei amenzi imediate de 500 de lire sterline (553 euro).Sunt prevazute si exceptii, in special pentru transportatorii rutieri si copiii cu varsta sub 11 ani.La sfarsitul lunii decembrie, autoritatile britanice au restrictionat sosirile din Africa de Sud, unde a fost identificata o noua varianta a coronavirusului.De la jumatatea lunii decembrie, carantina cu durata de zece zile poate fi scurtata la cinci zile in cazul unui rezultat negativ la cel putin cinci zile de la sosire, masura destinata redresarii industriei transporturilor.Citeste si: FOTO Incendiul devastator din Miercurea Ciuc a distrus 20 de case. Peste 200 de persoane, cazate intr-o sala de sport